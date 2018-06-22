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Cправу проти Нової Пошти закрито – ГПУ

У справі Нової пошти не знайдено складу злочину.

14 червня 2018 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) закрила кримінальне провадження щодо діяльності логістичного оператора Нова Пошта через відсутність складу злочину.

Про це повідомили представники Генпрокуратури, йдеться в прес-релізі компанії.

– Ми від початку були впевнені, що справу проти Нової Пошта буде закрито, – зазначив співвласник Нової Пошти В’ячеслав Клімов.

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Нагадаємо, в березні співробітники Генпрокуратури проводили обшуки в офісах компанії Нова пошта.

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