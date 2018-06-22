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Хто очолив Донецьку область

Президент України Петро Порошенко призначив нового очільника Донецької військово-цивільної адміністраці.

Новим очільником Донецької військово-цивільної адміністраці став Олександра Куць, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Читайте: Російські в’язні в Україні: Порошенко дозволив в’їзд омбудсмену РФ

Для призначення нового очільника Донеччини Порошенко прибув до Краматорська.

Нагадаємо, 13 червня Кабмін схвалив проект указу президента про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької ОВЦА.

Фото.

 

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