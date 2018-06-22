Літній туризм: бюджетні дитячі табори за кордоном

Саме час, щоб відправитися у круту літню подорож. Факти ICTV зібрали для вас добірку недорогих варіантів дитячих таборів за кордоном.

Дитячі табори за кордоном – це один з варіантів для літніх канікул. Він допоможе з користю провести місяці літа: підкріпити свої знання, покращити навички з вивчення іноземних мов, відвідати нові місця і країни, спробувати себе у новому виді спорту та знайти нових друзів.

Табір Fishka Camp

Болгарія – неймовірна країна з особливим рельєфом, хоча має невелику територію. Цікавий факт: у болгарців похитування головою означаю так, а кивання ні. Чорноморський берег у цій країні вважається одним з найчистіших у Європі. Багато курортів мають Блакитний значок, яким Всесвітньоекологічний фонд відзначає найкращі пляжі. Тож на ваших дітей чекають чисті пляжі, ласкаве море та табір, що пропонує яскраві заходи, ігри для інтелекту, заняття англійською, танці і багато-багато всього.

Приміром, дітям будуть показувати, як з природнього матеріалу виготовляти мило та свічки, як виготовляти картини з бісеру, ліпити з різних матеріалів. Колектив педагогів проходить спеціальну атестацію перед роботою.

На території готелю є два басейни, шезлоги, комп’ютерний зал, столи для пінг-понгу, спортивний майданчик, wi-fi, сцена. На пляжі, де будуть купатися діти, є рятувальники, рятувальні човни та жилетки, водні огородження.

Вік: 7-17 років.

Тривалість зміни: 19 днів.

Адреса: Болгарія, Чорноморець.

Вартість: 420 USD.

Умови проживання: діти живуть у готелі Муріте Біч, у двокімнатних апартаментах по 5-6 людей або у трикімнатних по 7-8.

Харчування: 4-разове харчування за шведською системою.

Програма: купання в морі, пляжна анімація, курс англійської мови, ігри та тренінги, майстер-класи, зйомки фільмів і кліпів, заняття танцями, інтелектуальні шоу і вікторини.

Табір Midia Grand Resort

Заклад, що позиціонує себе як vip-табір з високим рівнем організації та обслуговування. Він знаходиться на першій лінії моря, недалеко від міста Несебр і Сонячного Берега .Тут пропонують різноманітні культурні, пізнавальні та навчальні програми, заняття за інтересами, вивчення англійської мови, екскурсії, заняття спортом, відпочинок біля моря.



Діти будуть проживати в готелі, який має велику закриту територію з власною набережною і пірсами, два великих басейни, спортивні майданчики, тренажерний зал, комп’ютерний хол. Ще одна особливість табору – власне підсобне господарство, завдяки якому діти харчуються екологічно чистими продуктами. Трансфер відбувається автобусом з міста Київ.

Вік: 7-22 роки.

Тривалість зміни: 15 днів.

Адреса: Болгарія, Ахелоя.

Вартість: 395 USD.

Умови проживання: діти живуть у готелі Midia Grand Resort по 3 людини в кімнаті.

Харчування: 4-разове харчування за шведською системою.

Програма: відпочинок біля моря, клуб вивчення англійської мови, заняття спортом, оглядова екскурсія по місту Несебр, поїздка в аквапарк.

Табір Cool Kids

Табір Cool Kids у Болгарії – це чисте море, м’який клімат, інтернаціональні знайомства та дружелюбна атмосфера. Територія табору велика, має у розпорядженні два великих басейни, спортивні майданчики, власний пляж і навіть магазин. Ви можете будь-коли вийти на зв’язок з дитиною, адже вся територія покрита точками доступу wi-fi. Юні мандрівникии будуть проводити час з українськими педагогами, які приїдуть з ними ж.

Великий акцент заклад робить на своїй розважально-анімаційій програмі. Також діти будуть займатися вивчням англійської, створенням творчих номерів, катанням на велосипедах. Їм пропонуються екскурсії по історичним місцям регіону. Виїзд автобусом від Одеси.

Вік: 7-15 років.

Тривалість зміни: 12-13 днів.

Адреса: Болгарія, Варна.

Вартість: 370-390 USD.

Умови проживання: діти проживають у кімнатах по 3 людини.

Харчування: 4-разове харчування за шведською системою.

Програма: відпочинок біля моря, заняття спортом, вивчення англійської мови, екскурсія історичними місцями регіону, катання на велосипедах, творчі заняття.

Табір Boyar Camp

Словаччина – гірська країна, адже значна її частина розташована в межах Західних Карпат. Саме тут люди спілкуються за допомогою слів, у складі яких тільки приголосні.

На ваших дітей чекає міжнародний табір, учасники якого – представники різних країн, які будуть розмовляти між собою англійською мовою. Готель пропонує для користування басейн, стіл для пінг-понгу, більярдний стіл, дартс.

Програма табору передбачає семінари з педагогами з Великобританії, США, Австралії, Канади, уроки про ЄС, представлення своєї країни, екскурсії, активні заняття спортом.

Вік: 13-17 років.

Тривалість зміни: 7 днів.

Адреса: Словаччина, м. Стара Любовна, Hotel Sorea Lubovna.

м. Стара Любовна, Hotel Sorea Lubovna. Вартість: 410 USD .

Умови проживання: діти живуть у двомісних або трьомісних номерах.

Харчування: 2-разове харчування + 2 снека.

Програма: семінари з носіями мови з Великобританії, США, Австралії, Канади,

уроки про ЄС, екскурсія в один з найбільших аквапарків у Східній Європі, відвідування замку Стара Любовня, заняття спортом, майтер-класи, воркшопи.

Табір Академія пригод

Польща – східноєвропейська країна-сусідка з яскравою та водночас незвичною для нас мовою. Закопане – місто, розміщене на півдні країни, біля підніжжя Татр, яке ласкаво буде приймати дітей. Тут вони зможуть з користю провести час, познайомитися з усіма особливостями та традиціями нової країни, а також це чудова можливість вивчити польську мову, спілкуючись з іноземними педагогами.

Програма табору передбачає екскурсію по місту Закопане, похід в гори, відвідування села Мурзасихле та автобусну поїздку до Кракова, де діти зможуть ознайомитися з тутешніми ВНЗ. До того ж їх чекають вечірні посиденьки біля багаття, спортивні конкурси, ігри, вікторини, дискотеки і найцікавіше – щоденне вивчення польської мови. Педагогічний склад нараховує як і польських вожатих, так і українських.

Вік: 9-18 років.

Тривалість зміни: 11 днів.

Адреса: Польща, Закопане.

Вартість: 470 USD.

Умови проживання: діти проживають в пансіонаті Tatry, в номерах по 2-4 людини з ванною кімнатою і ТВ.

Харчування: 3-разове + полуденок в їдальні готелю.

Програма: вивчення польської мови, екскурсія по місту Закопане, похід в гори, поїздка до аквапарку, відвідування міста Кракова, похід в аквапарк, заняття спортом.

Відпустити дитину в табір за кордоном – дуже хвилююча мить. Турботливі батьки переймаються безпекою своєї дитини, професіональністю викладацького складу, якістю обслуговування.

Тому уважно перевіряйте табір, в який хочете відправити свою дитину, переглядайте відгуки, перевіряйте, чи проводяться там заходи безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Кожен заклад яскраво розписує свою програму, рекламуючи себе, але не завжди все насправді виглядає так як написано або як зображено на фотокартках.

Людмила Богданова

Фото: dreamstime