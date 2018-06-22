Лише кожен третій українець, що працює в Польщі, отримає пенсію – Рева

Сьогодні в Польщі працює один мільйон українців, проте в пенсійній системі з них зареєстровані тільки 300 тисяч чоловік.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час відеоконференції в ДС.

– Офіційно в Польщі на сьогоднішній день працює мільйон українців. Але застраховані в ЗОС (загальнообов’язкове державне соціальне страхування), тобто в пенсійній системі, тільки 300 тисяч, – заявив він в ході відеоконференції Деловой столицы.

Він також уточнив, що в процес міграції закладена велика проблема.

– Людей відправляють з України в Польщу, як би у відрядження. Але як тільки там він отримує дозвіл на роботу, тут його звільняють, і там він не страхується. Але оскільки він там страхові внески не платить, то страховий стаж йому не йде. Якщо повертається в Україну – він ні там не має права на пенсію, ні тут, – резюмував міністр.

Він також додав, що в Україні є проблема нестачі фахівців.

– У нас сьогодні вже відчувається дефіцит, в першу чергу, кваліфікованих кадрів. А якщо ця тенденція буде продовжуватися, то у нас взагалі буде нестача кадрів, навіть некваліфікованих, – заявив він.

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За словами міністра, в процес сезонної трудової міграції втягнуті до семи мільйонів українців, при цьому постійно за кордоном працюють 3,2 млн осіб. У той же час він упевнений, що мігранти згадають про те, що вони українці, коли побачать в цьому грошову вигоду.

– Тому сьогодні зарплата зростає. За минулий рік номінальна зарплата зросла на 37%, реальна – на 19%. За перші п’ять місяців цього року номінальна зарплата зросла на 31%, а реальна – на 11%, – підсумував міністр.