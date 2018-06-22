Лист Сенцова російським кінематографістам

Український режисер Олег Сенцов написав листа російським кінематографістам, в якому подякував їм за підтримку.

Відповідний лист оприлюднив російський кінопродюсер Євген Гінділіс у Facebook.

– Друзі, ось лист, який Олег Сенцов написав сьогодні у колонії і попросив передати всім, хто його підтримував і підтримує у ці дні, – написав Гінділіс.

“Тим, ​​хто надів футболки і не тільки!

Друзі-кіношники! Дякую вам всім за те що ви робите.

За те що не мовчите. Не боятися – це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише недавно, але я всім і кожному вдячний з вас за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте відкрито підтримуючи мене зараз, живучи в цій країні. Я не пишу і не називаю імен та прізвищ не тому що їх не знаю чи не ціную, а боюся просто когось забути або особливо виділити. Я вдячний вам всім. Зрушення у свідомості радянських людей, що призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи почалися саме коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з’їзду в 80-х роках минулого століття. Можливо що і вам належить та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яка зараз вибудувана і продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам в цьому! Але не забувайте при цьому знімати і прекрасні фільми!”

Друзья, вот письмо, которое Олег Сенцов написал сегодня в колонии и попросил передать всем, кто его поддерживал и… Опубліковано Yevgeny Gindilis П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

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