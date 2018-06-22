Москва зробила Києву пропозицію щодо Сенцова і Вишинського

Київ наполягає на першочерговому відвідуванні українських бранців у Росії.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова запропонувала українському обмудсмену разом відвідати арештованого у Херсоні головреда РИА Новости Україна Кирила Вишинського та політв’язня Кремля Олега Сенцова в російській колонії.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Удень 22 червня відбулася чергова зустріч омбудсменів України та Росії. На пропозицію Москалькової про відвідини Вишинського та Сенцова, Людмила Денісова запропонувала спочатку відвідати українського політв’язня, оскільки він голодує вже 40-й день.

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– Ми відстоюємо першочергові візити до Олега Сенцова, Романа Сущенка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Володимира Балуха… до всіх наших хлопців, — заявила Денісова.

Нагадаємо, Київ звернувся до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав політв’язня Олега Сенцова через його ймовірне примусове годування.

Фото: УНІАН