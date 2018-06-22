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Офіс Київпастрансу облили фарбою через нові тарифи

Активісти так званого Чорного Комітету ввечері 21 червня залили червоною фарбою вхід до офісу Київпастрансу на Набережному шосе, 2.

Напад на Київпастранс

На своєму YouTube-каналі вони виклали відео “символічного нападу” на Київпастранс.

Члени спільноти також нанесли на фасаді слово “Здирники” і розкидали листівки, в яких висловлюють протест проти підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня.

Читайте: Масова міграція водіїв – одна з причин подорожчання проїзду в столиці

Нагадаємо, Київпастранс підвищить тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 грн з 15 липня 2018 році.

Відео: Чорний Комітет

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