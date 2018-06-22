Офіс Київпастрансу облили фарбою через нові тарифи

Активісти так званого Чорного Комітету ввечері 21 червня залили червоною фарбою вхід до офісу Київпастрансу на Набережному шосе, 2.
На своєму YouTube-каналі вони виклали відео “символічного нападу” на Київпастранс.
Члени спільноти також нанесли на фасаді слово “Здирники” і розкидали листівки, в яких висловлюють протест проти підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Києва з 14 липня.
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Нагадаємо, Київпастранс підвищить тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 грн з 15 липня 2018 році.
Відео: Чорний Комітет
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