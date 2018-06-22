Підвищення тарифів на газ: Кабмін допоможе українцям оплатити рахунки

Уряд має намір забезпечити можливість оплати газу населенням через механізми регулювання самої ціни чи адресної підтримки.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми працюємо над тим, щоб знайти справедливу формулу, і щоб для українських громадян оплата за газ була можливою через механізми регулювання самої ціни або через механізми адресної підтримки. І це дуже складне питання, – сказав він.

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Гройсман нагадав, що ціна на газ для населення на поточний момент становить 7 тис. грн за тис. кубічних метрів, тоді як для промисловості ця ціна становить 10 тис. грн.

– Для українських громадян я вже більше року тримаю ціну на газ на рівні 7 тис. грн, і я стримую ціну на газ, – зауважив прем’єр.

Раніше Володимир Гройсман нагадав, що підвищення цін на газ для населення до рівня промислових цін залишається серед вимог МВФ.

Фото: Урядовий портал