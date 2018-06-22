PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Підвищення тарифів на газ: Кабмін допоможе українцям оплатити рахунки/

Підвищення тарифів на газ: Кабмін допоможе українцям оплатити рахунки

Уряд має намір забезпечити можливість оплати газу населенням через механізми регулювання самої ціни чи адресної підтримки.

Володимир Гройсман

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми працюємо над тим, щоб знайти справедливу формулу, і щоб для українських громадян оплата за газ була можливою через механізми регулювання самої ціни або через механізми адресної підтримки. І це дуже складне питання, – сказав він.

Читайте: Газ може здорожчати на 73% вже восени

Гройсман нагадав, що ціна на газ для населення на поточний момент становить 7 тис. грн за тис. кубічних метрів, тоді як для промисловості ця ціна становить 10 тис. грн.

– Для українських громадян я вже більше року тримаю ціну на газ на рівні 7 тис. грн, і я стримую ціну на газ, – зауважив прем’єр.

Раніше Володимир Гройсман нагадав, що підвищення цін на газ для населення до рівня промислових цін залишається серед вимог МВФ.

Фото: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Український школяр переміг на Олімпіаді геніїв у США
ЄБРР
ЄБРР хоче збільшити інвестиції в Україну
Ціна на газ для населення: Гройсман заявив про непросту ситуацію
Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка
Володимир Гройсман
Гройсман піде у відставку, якщо Антикорупційний суд не створять
Що зміниться з 1 червня 2018: ціни, тарифи, комуналка
Газовий балончик
У гуртожитку під Києвом розпилили газовий балончик – є постраждалі
Газ Україна
Сховища газу в Україні заповнені на третину
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка