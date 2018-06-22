Порошенко ввів у дію розширення санкцій проти РФ

Президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО Про застосування і внесення змін у персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Указ президента №176/2018 опублікований на сайті глави держави.

– Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до окремих фізичних і юридичних осіб та внести зміни в санкції, застосовані відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року, – йдеться у документі.

Згідно з додатками до рішення, санкції, зокрема, вводяться проти кількох членів російських політичних партій, серед яких – Єдина Росія, КПРФ і ЛДПР.

Крім того, у списку санкцій – глава ЦВК РФ Елла Памфілова та її заступник, а також члени “Виборчої комісії Республіки Крим”.

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Також у доповненому українському списку санкцій – російські бізнесмени Аркадій і Борис Ротенберг.

Проти зазначених у списку осіб вводиться “блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України та інші санкції, що відповідатимуть принципам їх застосування, встановлених Законом”.

Нагадаємо, раніше Україна розширила та продовжила до 2021 року санкції щодо підприємств і компаній РФ, що працюють в інтересах сектора безпеки та оборони, а також українських підприємств ОПК, які працюють на території окупованого Криму. Крім того, Україна ввела санкції проти російських компаній і фізичних осіб. У списку – 1748 осіб та 756 організацій.

Фото: Прес-служба АП