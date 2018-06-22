Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 22 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 22 червня, буде дощовою. У більшості північних і центральних областей вдень грози, місцями град і шквали.

За прогнозами Укргідрометцентру, вночі у західній частині, вдень також у більшості північних і центральних областей короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 17-22 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний із переходом на заході країни на північно-західний, 7-12 м/с.

У західних областях вночі похолодає до 12-17°, вдень до 16-21°.

На решті території температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°. На півдні та сході країни до 34°.

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У Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. При грозах шквали 17-22 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

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