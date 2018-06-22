PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Савченко залишили під вартою/

Савченко залишили під вартою

Суд прийняв рішення залишити народного депутата Надію Савченко під вартою.

Надія Савченко

Шевченківський районний суд Києва вирішив залишити народного депутата Надію Савченко під вартою, повідомляє УНІАН.

Після години у нарадчій кімнаті суд відмовив захисникам Савченко у зміні запобіжного заходу із тримання під вартою на взяття на поруки або нічний домашній арешт.

Також СБУ зобов’язали перевірити факти нібито примусового відібрання зразків крові у Савченко, про що народний народний депутат заявляла у суді.

Читайте: Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ)

До слова, результати експертизи на поліграфі підтвердили, що народний депутат Надія Савченко готувала теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради, а також обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка