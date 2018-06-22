Савченко залишили під вартою

Суд прийняв рішення залишити народного депутата Надію Савченко під вартою.

Шевченківський районний суд Києва вирішив залишити народного депутата Надію Савченко під вартою, повідомляє УНІАН.

Після години у нарадчій кімнаті суд відмовив захисникам Савченко у зміні запобіжного заходу із тримання під вартою на взяття на поруки або нічний домашній арешт.

Також СБУ зобов’язали перевірити факти нібито примусового відібрання зразків крові у Савченко, про що народний народний депутат заявляла у суді.

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До слова, результати експертизи на поліграфі підтвердили, що народний депутат Надія Савченко готувала теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради, а також обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави.