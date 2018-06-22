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Що ви знаєте про Другу світову? – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре вам відомі події Другої світової війни.

вторая мировая война

22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР. В боях і під час окупації загинув кожен п’ятий українець.

Роль України і українців у Другій світовій без перебільшення можна вважати видатною.

Читайте: 1 вересня 1939 року: як почалася Друга світова війна Друга світова для нас триватиме віками - Магда (відео) Друга світова очима ветеранів: історії тих, хто пройшов війну

Україна заплатила за Перемогу найвищу ціну. Її втрати найбільші й непорівнянні з втратами інших країн і народів.

Демографи досі продовжують підрахунок втрат серед військових і мирного населення в 1939-1945 роках і стверджують, що якби не війни, катастрофи, голодомори та інші потрясіння 20-го століття, сьогодні українців було б 85 млн.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре відомі вам події тих страшних років.

Раніше Факти ICTV писали 10 фактів про концтабори та історії тих, хто вижив.

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