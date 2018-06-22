США закликають РФ допустити Денисову до Сенцова та Балуха

США обурені відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денисову до незаконно ув’язнених українців Олега Сенцова й Володимира Балуха, тож закликали негайно забезпечити зустрічі.

Про це тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Мішель Сайдерс заявила на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

– Ми приголомшені, що РФ відмовила українському омбудсмену в доступі до українського режисера та активіста Олегу Сенцова, який страждає в ув’язненні в Росії за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, – підкреслила Сайдерс.

Вона також нагадала, що Олег Сенцов оголосив голодування, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів.

– Ми також стурбовані станом активіста Володимира Балуха, який голодує вже 95-й день. Російська влада повинна негайно дозволити українському омбудсмену доступ до цих ув’язнених і без зайвих затримок звільнити всіх, кого незаконно утримують, – зауважила вона.

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Сайдерс також наголосила, що США не визнають і ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим.

– Кримські санкції щодо Росії будуть залишатися в силі, поки РФ не поверне повний контроль над півостровом Україні, – додала вона.