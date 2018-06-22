Ситуація дуже небезпечна – Денисова про стан Сенцова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що стан українського політв’язня Олега Сенцова сильно погіршився.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, що український політв’язень Олег Сенцов дуже блідий і майже не встає з ліжка.

– Поговорила з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе. Дмитро сьогодні знову був в Олега. Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент. Як припускає адвокат, з цього моменту одразу почнуть примусове годування, – написала Денісова.

Вона звернулася до керівника Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка, аби терміново надали допуск на відвідання Олега Сенцова.

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До слова, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова запропонувала українському омбудсмену разом відвідати арештованого у Херсоні головреда РИА Новости Україна Кирила Вишинського та політв’язня Кремля Олега Сенцова в російській колонії.