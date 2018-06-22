У Києві може з’явитись сквер Нємцова – рішення КМДА

КМДА підтримала найменування скверу на честь Бориса Нємцова.

КМДА підтримала найменування скверу біля посольства РФ на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова, повідомляє УНІАН.

Зараз сквер залишається безіменним.

На громадських слуханнях 357 осіб виступили за це рішення, 354 були проти. Серед членів комісії ніхто не проголосував проти, 15 були за і 2 утрималися.

Тому міському голові рекомендували внести відповідне подання до Київради, де рішення прийматимуть депутати.

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До слова, міжнародний аеропорт Чернівці хочуть назвати на честь першого українського космонавта Леоніда Каденюка.