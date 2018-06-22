Україна звернулася до Євросуду щодо порушення РФ прав Сенцова

Міністерство юстиції 21 червня подало звернення в інтересах Олега Сенцова до Європейського Суду з прав людини у зв’язку з порушення Росією правил утримання українського політв’язня.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

У зверненні Україна просить на підставі Правила 39 Регламенту Євросуду надати Росії вказівки, аби та утрималася від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Сенцова, надала українському омбудсмену Людмилі Денісовій доступ до нього, а також інформацію про стан здоров’я.

– Єдиною інформацією щодо стану Олега Сенцова є заяви Уповноваженого з прав людини Російської Федерації Москалькової про набрання Сенцовим ваги. Однак ці заяви не підтверджені жодними доказами. Зазначене, на думку Денісової, дає підстави вважати, що до Сенцова можуть застосовуватись заходи примусового годування, у зв’язку з чим вона звернулася з проханням про подання урядом України до Європейського суду заяви проти Росії про порушення прав Сенцова, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Євросуд зазвичай приймає рішення по заявах, поданих на підставі Правила 39, протягом доби. Тож реакція має бути вже сьогодні.

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Ранее достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова не было. Однако, по словам омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, были основания считать, что Олега кормят принудительно.

Фото: УНІАН