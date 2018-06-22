Український лотерейний ринок ризикує відстати від європейського на 10 років – Бочковський

Через невизначеність з ліцензуванням лотерейних операторів, український ринок лотерей може відстати від європейського на десятиліття.

Про це у своєму інтерв’ю виданню РБК-Україна заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

– Лотерейний ринок України в організаційному плані принципово нічим не відрізняється від інших європейських країн. Однак, між нашими ринками існує глибока прірва в іншій площині, через яку технологічний розрив незабаром може стати десятирічним, – зазначив він.

Як підкреслив гендиректор УНЛ, на сьогоднішній день оператори лотерей в Україні змушені працювати на підставі перехідних положень закону про державні лотереї в Україні і не можуть отримати ліцензії, оскільки досі відсутні ліцензійні умови проведення лотерей, які має прийняти Кабінет міністрів.

– Хтось може сказати, що можна працювати і так. Однак, на практиці, жоден інвестор не може інвестувати в невпорядкований ринок, особливо якщо це стосується лотерей. Це призводить до того, що інвестори УНЛ не можуть інвестувати в переоснащення та реорганізацію компанії, а компанія не може розвиватися. Крім того, жодна міжнародна корпорація не може постачати обладнання на неврегульований ринок, оскільки їхня політика передбачає постачання технологій тільки на регульовані ринки з метою уникнення будь-яких репутаційних скандалів, – підкреслив він.

Як зазначив Бочковський, УНЛ неодноразово підтверджувала, що згодна виконувати всі цивілізовані правила діяльності, і в подальшому будемо дотримуватися цієї позиції.

– Лотерейний ринок України потребує залучення інвестицій, впровадження та розробки нових лотерейних платформ, оновлення асортименту лотерей, заміни обладнання, впровадження нових механізмів контролю та звітності для державних органів. І починати потрібно з того, щоб припинити безпідставні звинувачення лотерейних операторів, які звучать від різних політиків і чиновників, затвердити ліцензійні умови, зміни в законодавство – якщо це необхідно, і видати ліцензії операторам. І тоді ситуація на ринку якісно зміниться, – зазначив гендиректор УНЛ.

Раніше власник УНЛ, британський бізнесмен Майкл Джон Фогго спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на покупку частки компанії.

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– Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов’язаний і не можу бути пов’язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні придбання я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення – неправда. Інформація про наявність у когось опціону на викуп частки УНЛ – теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб і інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність, – підкреслив він.