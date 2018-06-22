З окупованого Криму вивозять зерно в Сирію – Reuters

З липня 2017 року по травень 2018 року російська влада поставила з окупованого Криму в Сирію не менше 170 тисяч тонн зерна.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

– Крим за останній рік наростив експорт зерна в Сирію у рамках домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президенту Сирії Башару Асаду дають надійне джерело поставок пшениці, – пише видання.

Поставки зерна з Криму надають підтримку уряду Асада, оскільки власне виробництво там постраждало від військових дій.

Виробництво хліба в Сирії субсидує держава. Поставки продовольства в Сирію не заборонені західними санкціями.

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Низка судів доставили зерно з Криму в сирійський порт Тартус, де у РФ є військово-морська база. Інші вантажі пішли до Лівану, після чого були перенаправлені в Сирію.

При цьому сирійська влада не може заплатити за зерно з Криму грошима, тому розраховується оливковою олією та овочами.

За даними видання, Крим збирає близько 1,4 млн тонн зерна на рік, з яких 1 млн тонн – експортний потенціал. У 2018 році врожай на анексованому півострові може скоротитися через посуху.