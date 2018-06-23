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Балуха переведено в ІТТ, де над ним знущаються – Денісова

Українського політв’язня Володимира Балуха перевели з Сімферопольського слідчого ізолятора до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання (ІТТ), погрожують помістити його в штрафний ізолятор.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Володимира Балуха перевели з Сімферопольського СІЗО до Роздольненського ізолятора тимчасового утримання, де він піддається знущанням і приниженням за національними ознаками з боку керівника ІТТ. Лунають погрози помістити його у штрафний ізолятор, – написала український омбудсмен на сторінці в Facebook у суботу.

Вона вказала, що за час голодування Балух втратив 30 кг ваги, що є величезною загрозою його життю.

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– Закликаю усіх причетних, хто може вирішити це питання у Російській Федерації, надати мені доступ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха! – також закликала Денісова.

Як повідомлялося, кримський політв’язень Володимир Балух оголосив про початок сухого голодування.

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