PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Кримськотатарського активіста Караметова на смерть збило авто/

Кримськотатарського активіста Караметова на смерть збило авто

Кримськотатарський активіст активіст Сервер Караметов помер після ДТП.  Ленур Іслямов заявив, що не вірить у нещасний випадок.

Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.

Про це повідомив координатор Громадянської блокади Криму, гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов у Facebook.

За його даними, Караметов помер, не приходячи до тями.

Раніше Іслямов написав, що не вірить, що ДТП з Караметовим було нещасним випадком.

Читайте: У День Росії в СІЗО співали гімн України – лист Балуха президенту

Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха перевели з Сімферопольського слідчого ізолятора до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Кривава ДТП на трасі на Львівщині: загинула людина, 8 травмовані
ферари
Дівчина розбила Ferrari за $660 тис. через кілька хвилин після оренди
дтп
У Кривому Розі п’яний водій на смерть збив двох жінок
Помічник нардепа Вілкула розбився на джипі під Полтавою
Лист Сенцова російським кінематографістам
Військовий БМП розчавив легкове авто з водієм всередині
Лобове зіткнення на Кіровоградщині – загиблих випилювали з груди металу (18+)
У Польщі зіткнулися два автобуси – багато постраждалих
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка