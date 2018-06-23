Кримськотатарського активіста Караметова на смерть збило авто

Кримськотатарський активіст активіст Сервер Караметов помер після ДТП. Ленур Іслямов заявив, що не вірить у нещасний випадок.

Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.

Про це повідомив координатор Громадянської блокади Криму, гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов у Facebook.

За його даними, Караметов помер, не приходячи до тями.

Раніше Іслямов написав, що не вірить, що ДТП з Караметовим було нещасним випадком.

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Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха перевели з Сімферопольського слідчого ізолятора до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання.