На Донбасі тривають інтенсивні бої, бойовики застосовують артилерію

Російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупольському напрямках.

Напружена обстановка залишається в районі населеного пункту Новотошківського. Поряд зі стрілецькою зброєю і гранатометами, окупанти відкривали вогонь зі 122-мм артилерії і 120 мм мінометів.

На Донецькому напрямку ворог застосовував в основному стрілецьку зброю і гранатомети. Бої не високої інтенсивності велися на різних ділянках фронту. Зокрема, біля населених пунктів Верхнеторецького, Авдіївки, Луганського та Зайцевого ворог відкрив вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне і Гнутове активні бойові дії почалися близько 18.00. Протягом години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру.

Також по позиціях Об’єднаних Сил біля Лебединського ворог відкрив вогонь з мінометів калібром 120 мм. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції і не дозволили окупантам поліпшити своє тактичне становище.

Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по нашим захисникам в районі Новотошківскього з мінометів 82-го калібру, а також двічі обстріляв позиції біля Лебединського з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 22 червня бойовики 29 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, тричі ворог використовував артилерію і міномети. Під час бойових дій один український військовий отримав осколкове поранення.