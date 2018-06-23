PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Донбасі тривають інтенсивні бої, бойовики застосовують артилерію/

На Донбасі тривають інтенсивні бої, бойовики застосовують артилерію

Російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

ООС

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупольському напрямках.

Напружена обстановка залишається в районі населеного пункту Новотошківського. Поряд зі стрілецькою зброєю і гранатометами, окупанти відкривали вогонь зі 122-мм артилерії і 120 мм мінометів.

На Донецькому напрямку ворог застосовував в основному стрілецьку зброю і гранатомети. Бої не високої інтенсивності велися на різних ділянках фронту. Зокрема, біля населених пунктів Верхнеторецького, Авдіївки, Луганського та Зайцевого ворог відкрив вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте: ООС: бойовики застосували 122-мм артилерію біля Новотошківського

На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне і Гнутове активні бойові дії почалися близько 18.00. Протягом години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру.

Також по позиціях Об’єднаних Сил біля Лебединського ворог відкрив вогонь з мінометів калібром 120 мм. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції і не дозволили окупантам поліпшити своє тактичне становище.

Протягом поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по нашим захисникам в районі Новотошківскього з мінометів 82-го калібру, а також двічі обстріляв позиції біля Лебединського з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 22 червня бойовики 29 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, тричі ворог використовував артилерію і міномети. Під час бойових дій один український військовий отримав осколкове поранення.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Операція об'єднаних сил
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та мінометів, є поранений
Росія платить за війну в Україні $45 млрд на рік – Аслунд
офицер-дезертир
Військові затримали офіцера ЗСУ, який перейшов на бік “ЛНР”
ООС
Бойовики застосували проти ЗСУ артилерію і міномети. Поранені військові
оружие боевиков
Скільки і яку техніку бойовиків знищили ЗСУ за 5 місяців на Донбасі
Донбас ЗСУ
Просунулися на 2 км: ЗСУ зайняли нові позиції біля Жолобка
Ворог намагався послабити оборону Об’єднаних сил біля Артемового
Окупанти мінометами наражають на небезпеку мирне населення на Донбасі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка