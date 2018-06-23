У суботу, 23 червня, у високогірному гірськолижному курорті Драгобрат на Закарпатті випав сніг.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
Дерева, кущі і земля покриті товстим шаром снігу.
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– Станом на 8.00 23 червня 2018 р. на Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер, температура навколишнього середовища від 0°С. Падає сніг, – йдеться уповідомленні.
На Закарпатті випав сніг і похолодало до нуля / 2 фотографии
Нагадаємо, у Росії випав сніг в перший день літа.
Фото: Facebook/chornogora.rescue112.
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