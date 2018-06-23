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П’яний вистрілив собі під ноги: затримано бойовика “Святого”

Силовики спланували спецоперацію, щоб затримати на Донеччині бойовика, який воював проти України з початку осені першого року війни.

20 червня у Бахмуті прикордонники спільно з поліцією затримали бойовика гібридної російської армії на прізвисько “Святий”, який воював проти України в складі батальйону Восток. Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби.

Правоохоронці заявили, що спланували спецоперацію, щоб виманити бойовика на вільну територію Донецької області, а заодно і “встановили широке коло осіб, причетних до терористичної діяльності”.

30-річний колабораціоніст зізнався, що “під впливом ЗМІ та місцевих знайомих” увійшов до складу незаконного збройного формування у вересні 2014 року. Після вишколу він чергував на блокпостах і, пізніше, воював поблизу Донецька.

– Зібрані матеріали свідчать про безпосередню участь” Святого “у бойових діях на стороні агресора, – підкреслили в ДПСУ.

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Активна “кар’єра” терориста на службі в окупантів закінчилася з пораненням під час необережного поводження зі зброєю.

– … Після випитого алкоголю вирішив вистрілити з “мухи” (ручний протитанковий гранатомет РПГ-18. – Ред.). Неправильно вистрілив – снаряд упав мені під ноги, після чого я отримав поранення, – розповів він про інцидент у тимчасово окупованому Харцизьку.

Нагадаємо, на Донеччині затримали бойовика, який втік від терористів “ДНР”, тому що злякався за своє життя.

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