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У День Росії в СІЗО співали гімн України – лист Балуха президенту

Український політв’язень Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, написав листа президенту Петру Порошенку.

Фото листа, датованого 22 червня, опублікував у суботу на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Балух, зокрема, розповів, як 12 червня, коли в РФ відзначається День Росії, у СІЗО Сімферополя вигукували “Слава Україні!”.

– Показово, що 12 червня, день, на який Кремль нещодавно призначив “день расії”, коли ввечері в Сімферополі гримів китайський салют, з вікон СІЗО дружньо лунало “Слава Україні” і непоодинокі арештанти співали український гімн, – пише політв’язень.

Він додав, що не розчув при цьому жодного схвального вигуку на честь “винуватиці торжества”.

Крім того, Балух застеріг від “дзеркальної відповіді” на агресію Росії.

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– Практика терору, яку неодмінно використовують правителі 1/7 частини суші планети Земля, як виявляється, є найживучішою з усіх політичних “традицій”, незалежно від кольору прапора над Кремлем. Та понад усе я хотів би вберегти Україну від скочування до “дзеркальної” відповіді на дії агресора! Зла на благо не буває, – написав він.

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У День Росії в СІЗО співали гімн України – лист Балуха президенту / 2 фотографии

Як відомо, Балуха перевели з Сімферопольського слідчого ізолятора до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання.

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