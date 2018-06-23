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У Харкові жінка намагалася підірвати пам’ятник УПА на замовлення спецслужб РФ

У ніч на 23 червня оперативники СБУ затримали жінку під час закладення вибухівки під пам’ятний знак УПА. Терористичний акт був замовлений російськими спецслужбами.

теракт

Про це повідомляє прес-служба відомства.

– З квітня 2018 року спецслужби РФ відновили фінансування діяльності військово-політичної групи Харківський рух опору для проведення на території Харкова терористичної діяльності. Одна з учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою, – наголошується в повідомленні.

В ході слідчих дій за місцем проживання учасниці групи правоохоронці вилучили символіку терористичних організацій “Д/ЛНР”.

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В даний час жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших осіб, причетних до організації та вчинення зазначеного злочину.

За інформацією СБУ, члени групи спеціалізувалися на підриві національних пам’яток, офісів українських патріотичних організацій і особистих транспортних засобів осіб, які входять до їх складу, проведення розвідувальної діяльності та поширенні серед харків’ян матеріалів антиукраїнського, сепаратистського і екстремістського змісту. Свою діяльність група почала ще в 2014 році.

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У Харкові жінка намагалася підірвати пам’ятник УПА на замовлення спецслужб РФ / 2 фотографии

Раніше співробітники СБУ затримали військовослужбовця, який планував вступити в ряди армії Росії. Під час обшуків у нього вилучили два пістолети та 4 тис. різних патронів.

Фото, відео: СБУ.

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