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У Києві перекриють 4 станції метро – дата

24 червня в Києві перекриють чотири центральні станції метро через проведення масових заходів.

метро в киеве

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства Київський метрополітен.

– 24 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій Площа Льва Толстого, Університет, Олімпійська і Палац спорту, – сказано в повідомленні.

Читайте: У Києві підвищать тарифи на проїзд: коли і на скільки

Комунальне підприємство приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 24 червня українці святкуватимуть День молоді 2018. У центрі Києва пройде ряд заходів, присвячених святу.

Фото: racurs.ua.

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