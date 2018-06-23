Випускний 2018. Як гуляють та ціна свята

Коли мова заходить про випускний, українські школярі та їх батьки не економлять. Бо як мовиться, весілля може бути кілька разів, а закінчити школу можна лише раз. Факти ICTV дізнались, як збираються святкувати випускний 2018 вітчизняні одинадцятикласники.

Випускний 2018 року не дуже відрізняється від минулорічного святкування. Школярі та їх батьки починають готуватись за кілька місяців до свята. Коли проводити випускний, цього року навчальні заклади визначали самостійно.

Свято розтягнулось на цілий місяць. Перші випускні пройшли ще наприкінці травня. Останні – закінчуються 24 червня. Тож як святкують та скільки витрачають на випускний у 2018 році, рахуємо.

На що витрачаються

Організація випускного за рік виросла у ціні на 15%

Основна стаття витрат – святкове вбрання. За наявності бюджету та фантазії на нього можна витратити необмежену суму.

Мінімальна вартість вечірньої сукні 2 тисячі гривень. Середня ціна варіюється в межах 3-5 тисяч. При цьому в оренду вбрання у столиці можна знайти за 1,5 тисячі гривень.

Додаткові аксесуари у вигляді прикрас та клатча можуть затягнути на таку ж суму, що й сукня. Якщо з економити, можна вкластись у півтисячі гривень.

Чоловічі костюми обійдуться приблизно в стільки ж, що й вечірні сукні. Комплект на випускний вечір, що складається з сорочки, піджаку та штанів обійдеться приблизно у 3-4 тисячі гривень.

Ціна на взуття, як і на одяг, може бути як кількасот гривень, так і тисячу доларів. Середньостатистичний варіант шкіряної пари обійдеться у 1,5-2 тисячі гривень.

Виглядати на випускному, як на червоній доріжці допоможе зачіска. Вечірній жіночкий варіант обійдеться щонайменше у 300-400 гривень. Чоловіча зачіска коштує від 50 до 300 гривень.

Манікюр та макіяж додадуть до жіночого бюджету ще мінімум пів тисячі гривень.

Де святкують

Найдешевше свято обійдеться провести в стінах рідної школи. Меню скласти теж можна, не зважаючи на умови закладу. На оренду та трансфер витрачатись не треба зовсім.

В такому разі витратитись доведеться лише на продукти та напої. В залежності від вподобань винуватців свята, бюджет на одного гостя коливається в сумі до півтори тисячі гривень. Однак адміністрації більшості навчальних закладів не довзоляють вести подібну практику.

Цього року в Україні близько 200 тисяч випускників

Тож переважна частина випускників обирає місцем святкування ресторани та банкетні зали. В столиці відгуляти випускний по-скромному на околиці обійдеться у 400-600 гривень. Зазвичай, це вартість страв. Про алкоголь можна домовитись та принести свій.

Якщо святкувати одинадцятикласники вирішують у банкетному залі дорогого ресторану, вартість гуляння на одного гостя складе 1000-1200 гривень. Часом в цю вартість входять додаткові розваги, якими володії комплекс. Це може бути боулінг, більярд або власний пляж.

В останні роки серед батьків часто популярними є заміські ресторани. Ціни там скромніші, а сервіс нічим не поступається міському. Ціни різні. Чим далі від міста, тим менше.

Неподалік Києва можна знайти заклади з цінами в діапазоні 300-500 гривень з людини. Однак в такому разі доведеться замовляти додатковий транспорт до місця святкування.

Додактові витрати – плата за вчителів на банкеті. До цього варто додати плату за роботу ведучого, яка в середньому складає 1700-2000 гривень. Також часто батьки винаймають дітям лімузин.

Година його роботи обійдеться в середньому у 1200 гривень. Однак часто компанії-власники дають автівки в оренду щонайменше на 3 години.

Випускний без застілля та вечірніх суконь

Середня вартість випускного 2018 становить 4500-5000 гривень

Якщо порівняти навіть не найбільшу ціну, яку доведеться викласти за один святковий вечір з вартістю туристичних турів, іноді подорож обійдеться дешевше.

Можливо саме цим керувались учні Львівської гімназії. Минулорічні випускники відповились від святкового застілля, ведучих та суконь, і поїхали до Італії.

Нетрадиційний випускний тривав у одинадцятикласників майже тиждень. У 2018 році випускники одного з класів гімназії планують так само відвідати Європейську країну.

Трапляються і випадки відмови від свята з благородної мети. Випускники, їх батьки та колектив школи спрямовують кошти на благодійність. Зазвичай гроші жертвують армії або нужденним.

Пару років тому випускник однієї зі шкіл Харкова зібрані на випускний гроші віддали місцевим кардіохірургам на лікування дітей-пацієнтів. А замість помпезного свята влаштували простий пікнік.

Як саме відсвяткувати випускний, мають вирішувати в першу чергу самі винуватці. Для них –це останній вечір разом з колективом, в якому вони провели більшу частину життя. І останнє свято дитинства.

Головне – щоб випускний був святом саме школярів, а не їх батьків чи вчителів.

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