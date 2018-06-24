Бойовики ховають між будинками десятки танків, Гради і Акації

Російські найманці, всупереч Мінським домовленостям, продовжують зосереджувати важку техніку та озброєння поза межами місць зберігання, порушуючи відстані відведення.

Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на СЦКК.

– Зокрема, спостерігачі СММ ОБСЄ задокументували у житловому районі міста Донецька розташування 31 танка різної модифікації, 2 самохідних гаубиць (2С3 Акація), 3 броньованих ремонтно-евакуаційних машини (БТС-4А), 2 бронетранспортера (БТР-80 і МТЛБ), а на східній околиці населеного пункту Перевальськ Луганської області спостерігачі Місії виявили реактивну систему залпового вогню (БМ-21 Град), 4 танки (Т-64), 2 самохідні гаубиці (2С1) і 2 протитанкові гармати (МТ-12 Рапіра), – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, за результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки, поблизу окупованої Покровки Донецької області спостерігачі ОБСЄ виявили 6 самохідних гаубиць, 3 буксирувані гаубиці, протитанкову гармату (МТ-12) і 10 танків (Т-72), а також 22 танки різної модифікації, 6 зенітно-ракетних комплексів (9К35 Стріла-10) і 8 мінометів (2Б11 Сани).

Усе це важке озброєння і військова техніка знаходилося поза межами місць зберігання.

Нещодавно секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Генштаб збройних сил Російської Федерації змінив тактику ведення війни на Донбасі.