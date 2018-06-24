Роботизований вогневий комплекс: ЗСУ випробовує нову зброю

ЗСУ випробовує роботизований наглядово-вогневий комплекс Мисливець, на який можна встановити кулемет, автоматичний гранатомет або ПТРК.

– Під час випробовувань перевіряють його можливості долати перешкоди, вирішувати інженерні, технічні, вогневі завдання. Розробники відзначають, що Мисливець може нести озброєння різних типів: кулемет, автоматичний гранатомет, ПТРК, гармату тощо, – повідомляє прес-служба уряду в Facebook.

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Після випробувань комплекс планується прийняти на озброєння української армії та посилити ним оборону проти агресора.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилося фото відремонтованого та частково модернізованого реактивного штурмовика Су-25М1К.

Фото: Урядовий портал.