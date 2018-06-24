Сенцов із в’язниці допомагає ставити свою п’єсу

Режисер Олег Сенцов, який більше місяця голодує у російській в’язниці, бере активну участь у постановці своєї п’єси Номери в Україні.

Про це Громадському радіо розповіла продюсер п’єси Ганна Палінчук.

– З Олегом ми намагаємося підтримувати зв’язок за допомогою переписки. В деяких листах він пише рекомендації щодо гри акторів, декорацій і костюмів, – каже вона.

За словами продюсера, листуватися з Сенцовим команда розпочала ще до його голодування.

Палінчук також розповіла про п’єсу, написану Сенцовим до ув’язнення:

– П’єса розповідає про номери від 1 до 10, які одночасно живуть на сцені. Живуть вони за вигаданими правилами нуля, який над ними усіма існує. У якийсь момент номери задумуються, навіщо ж вони мають жити за цими правилами, і це все відбувається в утопічному світі.

Прем’єра п’єси Номери запланована на кінець осені цього року. В Україні вже кілька разів влаштовували читання уривків п’єси, але повноцінної постановки ще не було.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: УНІАН