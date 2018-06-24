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Сильні зливи та град: на Україну насувається негода

У деяких регіонах України сьогодні очікуються грози, зливи, град та шквали.

Про це попереджає ДСНС.

За її даними, вранці 24 червня на Лівобережжі, а вдень також на сході країни – грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.

Читайте: Справжнє пекло попереду: прогноз погоди до кінця літа

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні.

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