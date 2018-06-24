У Росії визнали українське громадянство Сенцова

Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненському округу Мінюсту РФ видало довідку консульству України в Єкатеринбурзі, яка посвідчує, що український політв’язень та режисер Олег Сенцов громадянин України.

Про це у Facebook написав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

– Засуджений Сенцов О.Г. – громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10. 2017 року. В особистій справі паспорт ЕС 477125 виданий 12 листопада 1997 року, – йдеться у довідці.

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Це повністю спростовує твердження російської сторони проте, що Сенцов на момент засудження був громадянином Росії.

Раніше у Кремлі натякнули на те, що Олег Сенцов повинен сам попросити про помилування.

Перший заступник спікера ВР Ірина Геращенко відповіла, що Сенцов не звертатиметься до Путіна з подібним питанням і саме на це розраховує влада РФ.

Нагадаємо, Росія зірвала відвідування Олега Сенцова, про яке раніше було домовлено. Більш того, Росія ховає Сенцова навіть від відеозв’язку.

Фото: Wikipedia.