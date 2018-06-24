Україна друкуватиме гроші для інших країн

Голова НБУ Яків Смолій та президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон підписали Договір про співпрацю у галузі виготовлення грошових знаків.

– Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн, – зазначив голова Національного банку України Яків Смолій, передає прес-служба НБУ.

Документ має на меті врегулювання ділових відносин між Національним банком та компанією Crane Currency, що дає змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

– Під час минулорічного візиту я була вражена сучасною технічною базою та технологічними можливостями і професійними якостями працівників Банкнотно-монетного двору, – зазначила президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон.

Crane Currency – виробник паперових виробів на основі бавовни, використовуваних для виробництва національних валют, паспортів і цінних паперів.

Компанія надійний партнер більш ніж 50 центральних банків (США, Великої Британії, Швеції, Мексики, Нігерії, Малайзії, Індії та інших), яким постачає захищені банкноти, банкнотний папір та захисні елементи. Зокрема Crane Currency майже 140 років постачає банкнотний папір для виготовлення валюти США.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада України ухвалила закон Про валюту та валютні операції.

Фото: НБУ.