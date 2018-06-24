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Війна на Донбасі: сили ООС знищили 3 і поранили 4 бойовиків

Протягом доби окупанти 25 разів прицільно стріляли по позиціях Об’єднаних сил, 10 разів ворог застосував артилерію та міномети.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За його даними, у першій половині доби бойовики активно застосовували ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення – БМП.

Зокрема, бої тривали в районі Новотошківського, Кримського, Світлодарська та Золотого, що на Луганщині.

Не припинялися бойові дії і на Донецькому напрямку – поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки.

Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі Лебединського, Павлопіля, Широкиного та Водяного.

На цьому напрямку один раз російські найманці відкривали вогонь з РПГ та стрілецької зброї у районі населеного пункту Гнутове.

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

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На жаль, 5 український військових поранено. Водночас, за даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще чотирьох поранено. Ворог також втратив одну одиницю автомобільного транспорту.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині затримали бойовика, який втік від терористів “ДНР”, тому що злякався за своє життя.

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