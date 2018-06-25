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Aequo визнана міжнародним рейтингом юридичною фірмою року в сфері M&A в Україні

За підсумками одного з найпрестижніших рейтингів The Best Lawyers in Ukraine 2019, юридичною фірмою року в сфері M & A стала компанія Aequo.

Номінація Юрист року з корпоративного права дісталася партнеру Aequo Анні Бабич.

Традиційно експерти рейтингу відзначають в цій номінації одну провідну юридичну фірму з видатними досягненнями в конкретній практиці по всій країні. Переможців визначають на підставі ряду показників, включаючи відгуки про юристів масштаб і обсяг роботи фірми в даній практиці, а також її ділову репутацію.

Читайте: Куди вступати: рейтинг найкращих ВНЗ України

Рейтинги Best Lawyers публікуються з 1983 р. У 2006 р видання Best Lawyers стало міжнародним, і з тих пір рейтинги кращих в юридичній професії виходять більш ніж в 75 країнах. Головна їх мета – допомогти юристам і їх клієнтам знайти один одного, вибрати юридичного радника у відповідній галузі права, пише Політота.

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