Бойовики стріляють із великого калібру, танків і БМП. Загинув боєць, чотирьох поранено

Минулої доби бойовики 22 рази прицільно обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, десять із них – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один боєць загинув, чотирьох військових поранено.

24 червня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь із танку та БМП, повідомляє штаб ООС.

На Луганському напрямку бойові дії точилися в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях 122-мм артилерію, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Луганського та Новозванівки обстріли були з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по наших позиціях зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції навколо Лебединського обстріляли з танку та 122-мм артилерійських систем. Також ворожа активність спостерігалась у районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.

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Внаслідок активних бойових дій один український захисник загинув, четверо військовослужбовців зазнали поранень.

Крім того, упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував підрозділи ЗСУ в районі населених пунктів Мар’їнка, Гнутове та Широкине. Втрат серед наших захисників немає.