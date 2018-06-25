Боротьба з контрабандою на митниці: як вона вплине на українського виробника

Експеримент на митниці, який запроваджує Кабмін, може вплинути на діяльність вітчизняних виробників. Таке припущення Фактам ICTV висловив Даніель Білак, директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Боротьба з контрабандою в митних органах корисна для українського бізнесу, вважає експерт з інвестицій.

Зникнення з ринку тіньових імпортних товарів допоможе створити здорову конкурентну середу в Україні.

– Дуже важко конкурувати, коли є сірий імпорт. Коли є діра у ванній, і воду наливаєш, її ніколи не вистачає.

До того ж, це вплине не лише на внутрішнього виробника, додає Білак. Мова йде про легальних постачальників продукції в Україну.

Вони зможуть завойовувати вітчизняний ринок і таким чином збільшать надходження до української казни за рахунок податків.

Нагадаємо, що Кабмін запровадив експеримент по боротьбі з контрабандою, за яким поліція бере на контроль митників.