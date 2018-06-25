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Гройсман: Якщо хтось засуне брудні руки у бюджет – публічно воюватиму

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє боротися з контрабандою на митниці.

– Конфлікт може бути єдиний, якщо хтось буде намагатися свої брудні руки вставити у бюджет і перешкоджати наповненню бюджету, я говоритиму про це публічно, я буду публічно воювати. Я вважаю, що система за останній час зрослася, вони намалювали схеми, вони залучили туди багато фахівців, які займаються цими  комбінаціями, і завозять сьогодні тисячі контейнерів, за якими розтаможування, те яке потрібне, воно не потрапляє до українського бюджету, – сказав Гройсман заявив в ефірі Свобода слова на ICTV.

Читайте: Боротьба з контрабандою на митниці: як вона вплине на українського виробника

Нагадаємо, що Кабмін запровадив експеримент по боротьбі з контрабандою, за яким поліція бере на контроль митників.

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