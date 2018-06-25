Контрабанда: які товари найчастіше постачають в Україну нелегально

В Україну завозять чимало товарів нелегально. Однак є категорії виробів, які найчастіше виявляють в рамках боротьби з контрабандою. Факти ICTV публікують список від експерта з інвестиції Даніеля Білака.

За підрахунками Європейської бізнес асоціації, Україна в минулому році через контрабанду недоотримала 70 мільярдів гривень.

З них 2 мільярди – від збуту тютюнових виробів, повідомив директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Серед інших лідерів рейтингу за кількістю нелегально ввезених – побутова техніка, алкогольні напої та ліки.

– Ми не знаємо, що додається в ці препарати чи в цілий ряд інших товарів для вживання, – повідомив Даніель Білак.

Таким чином, боротьба з тіньовим імпортом товарів впливає не лише на ціноутворення, а й покращує захист споживачів, підсумував експерт.

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