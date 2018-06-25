Курс долара в Україні до кінця літа: прогноз експерта

До кінця літа курс долара до гривні може скласти 25,5 грн.

Такий прогноз у коментарі Сегодня озвучив аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

На думку експерта, до кінця серпня гривня може зміцнитися ще на кілька десятків копійок і досягти мінімумів минулого року – на рівні 25,5 грн.

Читайте: Яким буде курс долара в Україні – прогноз експерта

Він також дав прогноз курсу валют на найближчий час:

– Загалом котирування долара за минулий тиждень знизилися до позначки в 26,1 грн. Євро за цей же період подешевшав відносно гривні до 30,4 грн. Негативна тенденція відбивається на зниженні його ціни. Так, вже більше п’яти тижнів євро падає на світових ринках, що і тисне на його курс у наших обмінниках. На цьому тижні тенденція триватиме. У випадку з доларом не варто очікувати істотних змін ціни. Котирування, як і раніше, залишаться у вузькому діапазоні 26-26,2 грн за долар.

Раніше Факти ICTV розібралися разом з аналітиками, як зміниться курс долара у найближчі 2-3 роки.