На Софійській площі перекриють рух: причина та дата

У зв’язку з проведенням масштабної мистецької події Шляхи дружби, КМДА внесла зміни у рух транспорту в центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Рух всіх видів транспорту заборонено уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською)під час концерту – із 20.00 до 24.00 відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху.

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1 липня о 21.00 на Софійській площі відбудеться масштабна мистецька подія в українському і світовому суспільному житті – міжнародний проект Шляхи дружби під керівництвом видатного диригента сучасності маестро Рікардо Муті.

Також 1 липня виступить на Софійській площі американський актор театру та кіно, продюсер і кінорежисер Джон Малкович.

Фото: Dreamstime.