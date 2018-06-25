Напади на ромів в Україні – заява Ради Європи

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу вжити заходів щодо запобігання нападів на ромів і покарати всіх винних у нападі на табір у Львові.

Про це комісар написала у Twitter.

Вона висловила співчуття родині людини, що загинула в результаті нападу на табір циган поблизу Львова, і висловила надію, що травмовані швидко одужають.

– Я наполегливо закликаю українську владу активізувати зусилля по припиненню таких нападів та притягнути винних осіб до відповідальності. Суботній напад є лише останнім з декількох насильницьких рейдів, здійснених радикальними групами проти ромів і захисників прав людини в Україні за останні два місяці, – заявила Міятович.

За словами комісара Ради Європи, правозахисники повідомили їй про те, що реакція на насильницькі дії та залякування, спрямовані проти циганів, у багатьох випадках була неефективною.

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– У зв’язку з цим я закликаю українську владу більше уваги приділяти зусиллям щодо запобігання нападів, а також переслідувати в судовому порядку і притягнути до відповідальності винних у вчиненні таких насильницьких дій, – сказала Міятович.

Вона повідомила, що має намір підтримувати діалог з українською владою з цього питання і продовжить уважно стежити за ситуацією.

– Арешт кількох людей, які ймовірно мають відношення до суботнього рейду, є кроком у правильному напрямку. Ми не можемо дозволити, щоб панувала безкарність за злочини на ґрунті ненависті, – підкреслила вона.

Нагадаємо, одна людина загинула і четверо отримали поранення, в тому числі 10-річна дитина, внаслідок нападу на ромський табір на околиці Львова.

Фото: lv.npu.gov.ua.