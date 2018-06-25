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Не море, а смітник: у Криму воду забруднюють пластиком

Море в окупованому Севастополі поступово перетворюється на сміттєзвалище: у водоймі плаває пластик, пінопласт і різноманітне сміття. 

Відповідні фото опубліковані в Twitter Кримський бандерівець.

Знімки були зроблені в Артбухті. На них чітко видно, що у воду скидають пластик, пінопласт і поліетилен.

– Море в Артбухті перетворилося на смітник. Крім звичайного дрібного сміття та пластикових пляшок, можна розглянути плаваючі мішки зі сміттям і значних розмірів шматки пінопласту, – наголошується в публікації.

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Не море, а смітник: у Криму воду забруднюють пластиком / 2 фотографии

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До слова, у мережі показали пляж у Криму, який страждає від розкрадання піску.

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