Пекло повертається: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня частину Україну заливатиме дощами, а схід охопить 35-градусна спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 26 червня, незначні дощі очікуються лише на заході країни.

У цих регіонах буде доволі прохолодно – місцями лише +22.

На півночі та в центрі +27, на сході +30, а у південних областях температура повітря прогріється до +32.

У Києві сухо, вночі 12-14, а вдень 25-27 вище нуля.

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На середу, 27 червня, прогнозують дощі з грозами практично на всій території України. Сонце проглядатиме лише у Сумській та Чернігівській областях.

Температура повітря практично не зміниться.

Максимальна температура – до +35 – очікується у Запорізькій та Донецькій областях.

У столиці дощ, вночі 11-13, вдень 25-27 градусів тепла.

У четвер, 28 червня, зона дощів залишить південь, схід і частково центр країни. Водночас очікується потепління майже в усіх регіонах.

Як і в середу, дуже спекотно буде на сході країни – до +35.

На півдні – від +31 до +34, у центрі та на півночі +32.

Лише у західних областях температура не перевищуватиме 25 градусів тепла.

У Києві дощ, вночі 20-22, вдень 30-32 вище нуля.

У п’ятницю, 29 червня, погода в України залишиться без змін: дощі на півночі та заході та спека до +35 – на сході.

У столиці погода також не зміниться.

До речі, синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.