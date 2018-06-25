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Північна фортеця-2018: Україна створює “пояс безпеки”

На Чернігівщині відбулися перші експериментальні тактичні навчання з територіальної оборони Північна фортеця-2018.

Під час завершального етапу практичної фази перших експериментальних тактичних навчань з територіальної оборони Північна фортеця-2018 міністр оборони України Степан Полторак заявив, що створення бригад територіальної оборони підвищить боєздатність країни вдвічі.

– Як зазначив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, створення в областях бригад територіальної оборони підвищить боєздатність України мінімум удвічі, – повідомляється на сайті Міноборони в понеділок.

В інформації зазначається, що за ходом завершального етапу практичної фази Північної фортеці-2018 на Гончарівському полігоні на Чернігівщині окрім Полторака також спостерігали секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, начальник Генерального штабу Віктор Муженко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко, а також голови обласних держадміністрацій.

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Північна фортеця-2018: Україна створює “пояс безпеки” / 8 фотографий

– Присутні відзначили значення системи територіальної оборони для підвищення обороноздатності України та етапи створення бригад територіальної оборони в кожній області. Така форма організації і військової підготовки патріотично налаштованого населення дозволить сформувати пояс безпеки в Україні і гарантувати мирне життя і захист мирного населення, – йдеться у повідомленні.

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Муженко відзначив злагодженість дій підрозділів резервістів, які у режимі реального часу відпрацьовують завдання з прикриття ділянки державного кордону, забезпечення руху військових колон, ізоляції району бойових дій, оборони важливих об’єктів.

Також резервісти виконали комплексні тактичні вправи з веденням бойових дій як у місті, так і лісі з протидії диверсійно-розвідувальним силам противника.

Як відомо, резервісти, які проходять програму підготовки, отримують грошове заохочення.

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