Полігон “ДНР” показали на карті

На супутникових картах Google можна побачити полігон та місце зберігання військової техніки “ДНР”.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Поблизу села Покровка (окупована частина Донецької області) на свіжих супутникових знімках видно техніку, що розташована на спеціально підготованому майданчику.
На знімках, які були зроблені раніше видно розташування полігону. Проте військової техніки там не було.
Присутність військової техніки, що заборонена Мінськими угодами підтверджується звітом спостерігачів СММ ОБСЄ.
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Раніше Факти ICTV писали, що окупанти 25 разів прицільно стріляли по позиціях Об’єднаних сил, 10 разів ворог застосував артилерію та міномети.
Фото: Скріншоти.
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