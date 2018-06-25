Політв’язню Павлу Грибу стало гірше, потрібна термінова операція

Громадянин України Павло Гриб, який незаконно утримується у слідчому ізоляторі російського Краснодара, не отримує необхідну медичну допомогу. А між тим, молодій людині стає все гірше.

Про це на брифінгу глави Служби безпеки Василя Грицака і міністра закордонних справ Павла Клімкіна заявив батька політв’язня Ігор Гриб.

-У нього інвалідність, пов’язана з аварією на ЧАЕС. Його хвороба вимагає постійного приймання препаратів та дотримання суворої дієти. Наслідком відсутності цих складників буде внутрішня кровотеча, яка призведе до смерті. В ізоляторі Краснодара навмисне робили все, щоб не надавати йому необхідної медичної допомоги, щоб син зізнався в тому, чого він не робив. Павло постійно скаржиться на біль у животі, запаморочення, погіршення зору. Тільки термінова операція може врятувати життя мого сина, – зазначив він.

Ігор Гриб додав, що всі українські політв’язні в Росії зазнавали тортур.

– Наших близьких не тільки засуджено в Росії за сфальсифікованими справами, але й вони постійно зазнають тортур із боку агресора. Матеріали справ понад 70 українських політв’язнів і їхні свідчення демонструють, що найскладнішими є тортури, яких вони зазнавали на стадії даванняі перших свідчень. Так було з Євгеном Пановим, якого катували шість днів. Ненадання медичної допомоги, а також неналежні умови утримання – головний вид тортур, від якого страждають усі політв’язні без винятку, – заявив він.

Крім того, адвокат Марина Дубровіна зазначила, що eкраїнські консули поклали на рахунок Гриба кошти, на які він самостійно придбав ліки, але востаннє він їх уживав минулого року.

– Протягом 2018 року він ніяких медикаментів не отримував. Зробили ще одне обстеження перед тим, як відправляти його до Ростова, і от саме це обстеження показало динаміку негативну в його стані здоров’я. Коли він приїхав до Ростова, йому вже ніхто нічого не проводив, – зазначила вона.

Нагадаємо, 24 серпня 2017 року 19-річного Гриба, що поїхав у Гомель (Білорусь) на зустріч зі знайомою, викрали співробітники ФСБ Росії.

Фото: УНІАН