Політв’язню Павлу Грибу стало гірше, потрібна термінова операція

Громадянин України Павло Гриб, який незаконно утримується у слідчому ізоляторі російського Краснодара, не отримує необхідну медичну допомогу. А між тим, молодій людині стає все гірше.
Про це на брифінгу глави Служби безпеки Василя Грицака і міністра закордонних справ Павла Клімкіна заявив батька політв’язня Ігор Гриб.
-У нього інвалідність, пов’язана з аварією на ЧАЕС. Його хвороба вимагає постійного приймання препаратів та дотримання суворої дієти. Наслідком відсутності цих складників буде внутрішня кровотеча, яка призведе до смерті. В ізоляторі Краснодара навмисне робили все, щоб не надавати йому необхідної медичної допомоги, щоб син зізнався в тому, чого він не робив. Павло постійно скаржиться на біль у животі, запаморочення, погіршення зору. Тільки термінова операція може врятувати життя мого сина, – зазначив він.
Ігор Гриб додав, що всі українські політв’язні в Росії зазнавали тортур.
– Наших близьких не тільки засуджено в Росії за сфальсифікованими справами, але й вони постійно зазнають тортур із боку агресора. Матеріали справ понад 70 українських політв’язнів і їхні свідчення демонструють, що найскладнішими є тортури, яких вони зазнавали на стадії даванняі перших свідчень. Так було з Євгеном Пановим, якого катували шість днів. Ненадання медичної допомоги, а також неналежні умови утримання – головний вид тортур, від якого страждають усі політв’язні без винятку, – заявив він.Читайте: Вирізали серце і обезголовлювали. Як в Росії катують українців Росія свідомо спонсорує тероризм і катує людей - Клімкін Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим та ховає його фото
Крім того, адвокат Марина Дубровіна зазначила, що eкраїнські консули поклали на рахунок Гриба кошти, на які він самостійно придбав ліки, але востаннє він їх уживав минулого року.
– Протягом 2018 року він ніяких медикаментів не отримував. Зробили ще одне обстеження перед тим, як відправляти його до Ростова, і от саме це обстеження показало динаміку негативну в його стані здоров’я. Коли він приїхав до Ростова, йому вже ніхто нічого не проводив, – зазначила вона.
Нагадаємо, 24 серпня 2017 року 19-річного Гриба, що поїхав у Гомель (Білорусь) на зустріч зі знайомою, викрали співробітники ФСБ Росії.
Фото: УНІАН