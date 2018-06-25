Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 25 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 25 червня, буде теплою. На Заході пройдуть дощі, на решті територій без опадів.
За прогнозами Укргідрометцентру, на Заході будуть дощі. На решті територій – без опадів.
Вночі домінуватиме холодна погода +7..+12 градусів. Вдень температура коливатиметься в межах +19..+23 градусів.
На півночі України без опадів. Температура повітря вночі +9..+12 градусів, вдень +20..+22 градуси.
У центрі буде ясно. Температура повітря вночі +9..+11 градусів, вдень +22..+25 градусів.
На сході також сонячно. Температура повітря вночі +12..+14 градусів, вдень +24..+26 градусів.
Читайте: Справжнє пекло попереду: прогноз погоди до кінця літа
На півдні України мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +11..+13 градусів, вдень +23..+27 градусів.
У Києві вночі +8..+10 градусів, вдень +21..+23 градуси. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
До речі, синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.