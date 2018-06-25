Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим та ховає його фото

Росія відмовила українському омбудсмену Людмилі Денисовій у відеозв’язку з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила у Facebook.

За її словами, інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова та Володимира Балуха, досить суперечлива.

Повідомляється, що вони голодують або ж, навпаки, що припинили голодування, приймають поживні суміші та набирають вагу.

– У відеозв’язку з Олегом відмовили. Фото не надають, – зауважила Денисова.

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Омбудсмен наголосила, Росія постійно переконує світ, що з українськими політв’язнями все в порядку, тоді як адвокати кажуть протилежне.

– Все це викликає велике занепокоєння і недовіру! Я маю на власні очі побачити Олега Сенцова та Володимира Балуха, які продовжують голодування. Маю зустрітися із Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Романом Сущенком… Вимагаю від Росії терміново надати мені допуск до українських політв’язнів! – додала вона.

До слова, сьогодні генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд має намір передати Володимиру Путіну прохання про помилування Олега Сенцова.

Фото: Людмила Денисова