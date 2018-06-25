Табір ромів у Львові розгромили адепти Гітлера та Мусоліні

Невідомі, які напали табір ромів у Львові, виявилися представниками незареєстрованої неонацистської організації під назвою Твереза і зла молодь.

Підозрювані в нападі на табір ромів у Львові визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання Твереза ​​і зла молодь, повідомила Громадському старший інспектор Управління по дотриманню прав людини Нацполіції України Оксана Санагурська.

За її словами, вісім підозрюваних ідентифікують себе як члени угруповання Твереза ​​і зла молодь.

У поліції додали, що нападники мали чіткий план погрому табору ромів: вони заздалегідь визначили позиції кожного з нападників, їхні дії та завдання.

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Судячи зі сторінок організації у соцмережах, угруповання Твереза ​​і зла молодь налічує кілька десятків людей.

До 24 червня воно мало власний канал на YouTube Lemberg Jugend. На думку ZAXID.NET, це перефраз із Hitler-Jugend, молодіжної нацистської організації у гітлерівській Німеччині.

Після затримання учасників організації канал був перейменований.

Крім того, в Telegram-каналі неонацистів, створеному в квітні, більше 50 підписників і понад 70 мотивуючих постів із цитатами Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні, а також російськомовними провокаційними картинками.

Крім власного логотипу, на своїх відео угруповання використовувало символіку міжнародної ультраправої організації Misanthropic Division, яка в березні 2016 року взяла на себе відповідальність за зіткнення із ЛГБТ-активістами у Львові.

Нагадаємо, 23 червня невідомі в масках розгромили табір ромів на околиці Львова. Через напад одна особа загинула, ще четверо зазнали поранень.

На місці події поліцейські затримали вісім осіб та оголосили їм про підозру.